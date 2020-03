Coronavirus : une initiative pour favoriser l’inclusion numérique pendant le confinement

Inclusion numérique

Publié le 20/03/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Alors que les autorités ont appelé à rester chez soi, comment penser l’accès aux droits des 13 millions de personnes qui demeurent éloignées du numérique en France ?

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La Mednum, société coopérative d’intérêt collectif dont l’Etat est sociétaire, a lancé jeudi 19 mars une initiative pour fédérer toutes les bonnes volontés en faveur de l’inclusion numérique.

« Le contexte actuel fait encore plus ressortir les besoins des 13 millions de personnes éloignées du numérique, voire 20 millions si on considère la culture numérique au sens large, et qui sont isolées de fait. Nous avons décidé de lancer une plateforme de solidarité numérique qui recensera les ressources pour guider les Français ayant des difficultés à réaliser leurs démarches en ligne, ainsi qu’un numéro vert », explique Caroline Span, codirectrice de la Mednum.

Appel à la mobilisation des médiateurs numériques

Ce site, https://solidarite-numerique.fr/, sera accompagné dans les jours qui viennent de la mise en place d’un numéro vert (gratuit), mais qui va nécessiter, pour pouvoir fonctionner, la mobilisation de conseillers capables d’accompagner les usagers à distance par téléphone.

« Nous souhaitons mobiliser les médiateurs numériques, salariés et bénévoles, les travailleurs sociaux, tous les acteurs qui ont envie de participer », détaille Caroline Span. Cette plateforme a été coconstruite avec Betagouv, Etalab, la Dinum et Aptic (créateur du Pass numérique).

Cet appel à la mobilisation a notamment été relayé sur Twitter par le secrétaire d’Etat en charge du numérique, Cédric O.

Vous êtes aidant ou médiateur numérique ? Vous êtes prêt à donner de votre temps dans les jours qui viennent pour accompagner à distance ceux qui sont chez eux et galèrent avec le numérique ? Faites-vous connaître sur https://t.co/CwK54iWU5j ! #mobilisationnumerique @laMedNum https://t.co/YhVnCiLqhG — Cédric O (@cedric_o) March 19, 2020

Cet article est en relation avec le dossier