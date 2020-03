Coronavirus : le télétravail devient un impératif durant la crise

Les bibliothèques maintiennent le contact

A l’instar de tous les équipements recevant du public, les bibliothèques et centres de documentation de tous ordres gardent portes closes, conformément à l’arrêté du 14 mars. Ce qui n’entraîne pas, pour autant, la fin du service public culturel. Une évidence pour l’Association des bibliothécaires de France (ABF), qui, dès le 15 mars, a publié sur son site un message invitant ses adhérents à prendre des initiatives en ce sens. A commencer par le renforcement des services numériques : enrichissement des ressources documentaires (e-books, documents pédagogiques pour les jeunes qui suivent les cours à la maison), et, pour les bibliothèques suffisamment équipées, recours à la visioconférence et au streaming pour les animations. Concernant les livres imprimés, l’ABF préconise un rapprochement avec les services sociaux de la collectivité pour envisager un système de portage à domicile. Les messages par mails et sur les réseaux sociaux devraient permettre aux bibliothèques de maintenir le lien avec leurs usagers (information et conseils).

Hélène Girard