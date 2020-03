Communes : les équipes en place prolongées au moins jusqu’au 15 mai

Municipales 2020

Devant la fronde contre l’installation des conseils municipaux en pleine crise du covid-19, Edouard Philippe fait machine arrière. Il n’y aura finalement pas de séance d’installation ce week-end. Les équipes en place avant le premier tour sont maintenues au moins jusqu’au 15 mai.

Réunir ce week-end les 500 000 élus désignés dans les 30 125 communes pour lesquelles les équipes ont été désignées dès le premier tour… En pleine crise sanitaire, ce scénario, arrêté dans le cadre du projet de loi Covid-19, a suscité une vague de réprobation. «Dans le respect des gestes barrières, il est recommandé que cette réunion soit la plus brève possible et se limite aux sujets indispensables», indiquait pour sa part, l’Association des maires de France.

Edouard Philippe a entendu les messages d’alerte devant les risques que présentait cette brèche dans le confinement du pays depuis le 17 mars.

Le point en mai

Devant le Sénat, le 19 mars, le Premier ministre a annoncé que les réunions d’installation des conseils municipaux n’auraient pas lieu. Conséquence : les équipes en place avant le premier tour sont prolongées au moins jusqu’au 15 mai.

Un rapport permettra d’indiquer à ce moment-là «s’il est possible d’installer les conseils municipaux» au regard des conditions sanitaires.