Coronavirus et tout le reste de l’actu de la semaine…

Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 14 au 20 mars sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Coronavirus

Stationnement – La période de confinement de 15 jours a soulevé de nombreuses questions, comme celle du stationnement, évoquée par BFMTV. Après Paris, de nombreuses communes ont mis en place la gratuité complète : Angers, Cannes, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon… Des mesures évidemment destinées aux citoyens bloqués chez eux mais aussi pour permettre aux agents municipaux de se mettre en retrait. En revanche, le stationnement gênant entraîne toujours des mises en fourrière. L’article invite enfin les automobilistes à se renseigner sur les politiques locales concernant les parkings privés.

Energie – Alors que le gouvernement annonçait les premières mesures de confinement, le secteur de l’énergie s’organisait pour assurer la production et la distribution nécessaire d’électricité. Comme le signale le site Batiactu, le Réseau de transport d’électricité (RTE) a rapidement mis en place son Plan de continuité d’activité, mis à jour quotidiennement, comprenant des phases d’évolution selon les situations. La maintenance des postes et des lignes électriques continuent d’être assurée. Mais les acteurs du secteur s’attendent à voir la demande en électricité baisser en raison du ralentissement de l’économie et de la fermeture des entreprises.

Climat – Pendant que le coronavirus paralyse l’activité économique et paralyse les transports, le climat se porte mieux. Comme le souligne Reporterre, la pandémie actuelle suscite une baisse des émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l’air. Selon l’article, ce phénomène est particulièrement visible en Chine où l’on note une forte chute des particules fines dans l’air, une tendance qui devrait se produire également en Europe. Pour autant, les scientifiques ne s’attendent pas à une réelle amélioration à long terme : la reprise de l’activité économique devrait largement contrebalancer le phénomène actuel.

Les autres actus

Végétalisation – Si de nombreux candidats aux élections municipales ont joué la surenchère pour annoncer une forte végétalisation de leur commune, il convient de ne pas le faire n’importe comment. C’est ce qui ressort d’un article de Reporterre. Certes, planter des arbres permet notamment de lutter contre les îlots de chaleur, mais favoriser les plantations en pot revient à de la « maltraitance végétale […] avec effet sur la photosynthèse nul ». De plus, assurer la survie des arbres en milieu urbain n’est pas facile.

Eaux pluviales – Comme le rapporte Actu Environnement, le Cerema s’apprête à publier des outils pour une bonne gestion des eaux pluviales [lire aussi notre article]. Le premier texte doit ainsi aborder la question du zonage pluvial (pour favoriser une telle pratique) et le second abordera les aménagements végétalisés (comment bien le choisir et l’exploiter de manière optimale).

Eclairage – Comment des gouttes de pluie peuvent allumer des Leds pour l’éclairage public… C’est ce qu’explique Environnement magazine, se faisant l’écho d’une expérimentation menée par une équipe de scientifiques d’une université de Hong-Kong. En résumé, le dispositif, composé de deux électrodes, prévoit que lorsqu’une goutte de pluie tombe dessus, la connexion s’établit entre les deux électrodes, transformant le système en un circuit électrique en boucle fermé.

Biodéchets – Une association lyonnaise et une start-up lyonnaise se sont associées pour récupérer les biodéchets alimentaires de l’agglomération lyonnaise pour les transformer en compost. Comme l’explique 20 Minutes, cette initiative permet de collecter 180 tonnes de déchets par an pour un total de 30 tonnes de compost.

Et aussi…

L’entreprise Engie et la ville de Chamrousse (Isère) ont signé un partenariat pour faire de la station de ski un smart grid multi-énergies [communiqué] ;

En Normandie, des entreprises et collectivités locales transforment des mégots de cigarette en mobilier urbain [Le Parisien] ;

La ville hollandaise d’Utrecht veut interdire la voiture dans le plus grand de ses quartiers [Goodplanet.info].