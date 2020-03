Accueil

Actualité

Actualité France

France Sans abris : comment éviter la catastrophe ?

Coronavirus

Sans abris : comment éviter la catastrophe ?

Publié le 19/03/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : France

Fotolia

Le ministère de la ville et du logement tente de trouver des solutions face à la crise sanitaire qui bouleverse le pays et qui risque de toucher sévèrement les plus démunis. Selon la Fondation Abbé Pierre, la réussite de ce plan dépend de la rapidité de l’application des mesures.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Coronavirus

Lutte contre l'exclusion