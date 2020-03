Coronavirus

Parcs et plages fermés, amendes pour les promeneurs

Publié le 19/03/2020 • Par Sylvie Luneau • dans : Actu ingénierie publique, Actu prévention sécurité, France

parc du peuple de l'herbe Ville de Carrières-sous-Poissy

Les parcs, jardins, et maintenant les plages, ferment les uns après les autres pour éviter les rassemblements et la transmission du coronavirus. Comment alors exercer « l’activité physique individuelle » autorisée par dérogation ? Quelle activité ? Et à quel endroit ?

