Le vote du budget municipal 2020 bientôt acté par ordonnance

Municipales 2020

Publié le 19/03/2020 • Par Fabian Meynand • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Actu juridique, Décryptages finances, France • Source : Fabian MEYNAND

Avec le report du second tour des élections municipales, la question est de savoir dans quel délai la commune, mais également son EPCI de rattachement, vont devoir voter leur budget, dans l’hypothèse où celui-ci n’aurait pas été voté avant élections par l’équipe sortante. Une ordonnance devrait y répondre.

Le président de la République l’a annoncé : Le 1er tour des élections municipales 2020 est maintenu. Seul le 2nd tour des élections locales est reporté. Une décision exceptionnelle de report qui touche plus les grandes villes au sein desquelles un second tour devra avoir lieu et dont les maires actuels continuent de gérer les affaires communales que les petites communes au sein desquelles souvent, le nouveau maire et son équipe ont été élus dès le premier tour.

Quel délai pour voter son budget ?

Ainsi 30 125 communes sont, depuis ce dimanche 15 mars, dotées d’une nouvelle équipe municipale. Les autres communes, sont suspendue au vote d’un second tour qui pourrait n’avoir lieu que le 21 juin 2020 voire, en cas de nouveau report, à l’automne 2020 selon la porte-parole du gouvernement, Sibeth ...

