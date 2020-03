Jean Dumonteil, le Michel Drucker des collectivités locales

[Portrait]

Publié le 26/03/2020 • Par Thierry Dupont • dans : France

Dans son livre « La France des possibles », l’animateur des congrès des maires célèbre les actions innovantes des communes. Sa contribution au rapprochement entre élus et citoyens.

Association et mouvement associatif

Chiffres-clés 2020 : parution de « La France des possibles », Fayard, janvier 2020. 2002 : animateur de congrès d’élus. 1995 : rédacteur en chef de « La Gazette ». 1985 : journaliste à « La Lettre politique et parlementaire ». 1957 : naissance à Felletin (Creuse).

Il y a du Gérard Larcher chez Jean Dumonteil. Outre une passion immodérée pour la France des territoires, le président du Sénat et le monsieur Loyal des congrès des maires partagent un savoir-faire précieux pour durer : celui de ne jamais se fâcher avec personne.

Interroger ceux qui connaissent l’ancien journaliste, c’est s’exposer à une litanie de compliments. « C’est une belle personne, un garçon solide et juste », professe l’ancien ministre André Rossinot (MR). « Il maîtrise très bien ses dossiers », ajoute le maire de Sceaux, Philippe Laurent (UDI), secrétaire général de l’Association des maires de France (AMF). « Jean a une grande capacité d’écoute et d’empathie », assure la sénatrice d’Ille-et-Vilaine Françoise Gatel (UDI). N’en jetez plus !

« La France des possibles », que Jean ...