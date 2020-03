Coronavirus : les policiers municipaux cherchent leur place dans la gestion de la crise

Sécurité

Publié le 18/03/2020 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu prévention sécurité, France

Depuis mardi 17 mars à midi, des mesures de confinement strictes sont entrées en vigueur pour tenter d’endiguer l’épidémie de coronavirus. 100 000 policiers et gendarmes sont déployés sur tout le territoire pour les faire respecter. Qu’en est-il des policiers municipaux dans la gestion de cette crise ? Si l'on observe un recentrage des missions sur le terrain, ces derniers attendent des directives claires.

« Les polices municipales pourront être mobilisées pour diffuser les directives et appuyer l’action des forces de sécurité intérieure. » Dans un télégramme adressé aux préfets le 16 mars, le ministre de l’Intérieur, via son directeur de cabinet Stéphane Bouillon, a appelé sans plus de précision à la mobilisation générale des forces de sécurité pour faire respecter les mesures de confinement entrées en vigueur mardi 17 mars. 100 000 policiers et gendarmes vont être déployés sur le territoire pour faire respecter les consignes. Les policiers municipaux et les gardes champêtres pourraient collaborer avec eux. Reste à savoir quelle sera leur compétence juridique en la matière.

« Il faut attendre les arrêtés préfectoraux pour savoir exactement quel sera leur rôle, estime Serge Haure, référent pour la police municipale au sein de la CFDT. Les agents ont la possibilité de relever l’identité d’une personne dans la mesure où une infraction a été commise. L’idée n’étant pas de verbaliser mais de faire de la pédagogie auprès de la population. »

Dans l’entourage du ministère de l’Intérieur, on précise que « les textes parus ne confèrent aucun pouvoir supplémentaire aux policiers municipaux. Leurs missions d’APJA demeurent celles définies dans le droit commun. Ils peuvent certes établir des rapports d’infraction mais rien ne prévoit qu’ils sortent du cadre juridique habituel ».

Recentrage des missions

D’un point de vue opérationnel aussi, c’est encore flou. «Il y a de fortes disparités entre les collectivités et on trouve tout et son contraire, lâche Jean-Michel Weiss, secrétaire général du syndicat FA-FPT en charge des polices municipales. Certaines ont déjà pris des mesures spécifiques, tandis que dans d’autres les agents continuent à relever les infractions liées à la propreté… »

Déploiement devant les commerces encore ouverts pour prévenir tout incident à Agde, régulation de l’accès au centre hospitalier à Béziers, surveillance des rues et des bâtiments à Orléans… Sur le terrain on assiste tout de même à un recentrage des missions.

« A La Grande-Motte, les contrôles en poste de fixe, contrôles de vitesse et dépistage d’alcoolémie ont été annulés, explique Jean-Michel Weiss. On se consacre aux missions prioritaires, c’est-à-dire au maintien du bon ordre, à la prévention, et à la sécurisation et l’assistance à la population et aux commerçants. De plus, nos horaires de travail ont été modifiés pour que les équipes ne se croisent plus, et notre accueil a été fermé. Nous recevons les gens par téléphone ou via l’interphone. » Les policiers municipaux estiment aussi qu’ils devront faire face à davantage de déplacements pour tapage ou différends familiaux que d’habitude.

Proximité et connaissance du terrain

Les policiers municipaux et les gardes champêtres sont là plus que jamais dans leur rôle, assurant leur mission de proximité en connaissance du terrain et de sa population. « Il est indispensable que nous restions accessibles. C’est la quintessence de notre métier, souligne Cédric Renaud, président de l’Association nationale des cadres territoriaux de la sécurité, en poste à Saint-Etienne. Depuis la mise en place des mesures de confinement, on ne compte plus le nombre de personnes qui viennent à notre rencontre, leur autorisation à la main, nous demandant des précisions sur les règles de sortie. Plus nous serons disponibles pour répondre la population, mieux les mesures seront appliquées et cela facilite aussi le travail des forces de sécurité de l’Etat. »

Au ministère de l’Intérieur, on voit là une illustration concrète du continuum de sécurité : « La présence des policiers municipaux sur la voie publique est aussi une présence dissuasive. Leur occupation du terrain est nécessaire car les forces de l’ordre ne peuvent être partout. Ils jouent également un rôle de renseignement auprès de la police nationale et de la gendarmerie en transmettant toute information utile lors de leurs patrouilles d’îlotage comme les éventuels attroupements qui pourraient se tenir. »