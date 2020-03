Accueil

Coronavirus : Grenoble vient au secours des plus précaires pour l’hygiène et l’alimentation

Publié le 19/03/2020 • Par Séverine Cattiaux • dans : Régions

Windofchange64 / AdobeStock

A l’heure du confinement général, privant pour partie la société de l’action des bénévoles, la Ville de Grenoble prend le relais notamment sur les volets « hygiène » et « alimentation » des sans abris et personnes précaires. Et d’exhorter l’Etat à lui prêter main forte et à assurer le confinement des sans-abris.

