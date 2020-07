Sapeurs-pompiers : des pistes pour poursuivre la féminisation des effectifs

Sécurité civile

Stéréotypes de genre, progressions de carrières peu encouragées, mauvaise visibilité de la profession… Autant de raisons qui maintiennent les femmes éloignées de la profession de sapeur-pompier. Le sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les Sdis a fait l’objet d’un colloque à Toulouse en mars dernier. Depuis, le député LREM Fabien Matras a déposé une proposition de loi pour prendre en compte ce sujet.

Depuis 1976, la profession de sapeurs pompiers s’est ouverte aux femmes. Pourtant, depuis cette date, elles n’y gagnent du terrain que très lentement… En 2016, le taux de féminisation des sapeurs pompiers professionnels est de 4 %. Il plafonne à 16 % chez les volontaires. Un constat qui a décidé les services d’incendie et de secours (Sdis) à consacrer un colloque national au sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes, à Toulouse, les 12 et 13 mars, juste avant le confinement. La Gazette était présente et revient sur les bonnes pratiques qu’y avaient été présentées.

Dans les territoires, et depuis 2016, année du plan d’action gouvernemental pour diversifier les recrutements dans la profession, les Sdis prennent la question de la féminisation de leur profession à bras le corps ...

