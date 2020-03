Réutilisation des eaux usées traitées : un développement prometteur qui se fait attendre

Eau/Assainissement

La réutilisation des eaux usées traitées est un véritable enjeu pour doper l'économie circulaire et protéger nos ressources et notre environnement. Le bilan réalisé par le Cerema permet de dégager les freins et les perspectives de son développement … en attendant la nouvelle réglementation européenne … Décryptage.

