Une préfecture pionnière de la participation publique

Démocratie locale

Publié le 02/04/2020 • Par Clément Le Foll • dans : France, Innovations et Territoires

Les services de l’Etat ont lancé une consultation publique pour imaginer le visage futur du littoral du golfe du Lion.

Chiffres-clés Consultation : 2 315 contributions libres, 24 projets concrets déposés, 6 sélectionnés.

Parasol, serviettes et ballons : l’été, les plages du golfe du Lion sont prises d’assaut. Et l’Hérault ne fait pas exception. Certaines bandes de sable gérées au cas par cas par les communes littorales sont surfréquentées. « Au début de l’année 2019, en plus d’une étude interne pour repenser la doctrine de gestions des plages, le préfet nous a demandé d’innover », se rappelle Daniel Andersch, chef de la mission « connaissance étude et prospective » à la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM).

Le choix se porte sur une concertation et participation publiques. L’objectif est de consulter les habitants alentour, assidus des plages, pour répondre à une question : la stratégie de gestion de ces plages répond-elle à leurs usages et demandes ? La démarche ...

