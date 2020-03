Comment devenir chef de projet en alimentation durable

Restauration collective

Publié le 26/03/2020 • Par Sandrine Lana • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Un diplôme universitaire doit permettre aux agents d’améliorer leur projet alimentaire territorial par le biais de la restauration collective.

Chiffres-clés Durée de la formation : 3 semaines et 6 mois de stage.

Coût : 3 500 € net par stagiaire.

Mouans-Sartoux, dans les Alpes-­Maritimes (300 agents, 9 800 hab.) a déjà investi le champ de l’alimentation durable avec un potager (et un maraîcher !) municipal et une cuisine centrale locale et bio… A présent, elle investit le champ académique en proposant, en partenariat avec l’ UCA et l’association Un plus bio, une formation diplômante afin de diffuser son modèle vertueux.