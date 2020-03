« Donner trop de pouvoir aux services est un risque pour la démocratie locale »

COLLECTIVITÉS

Publié le 20/03/2020 • Par Julie Krassovsky • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

L’affaiblissement des étiquettes partisanes et l’arrivée de nouveaux élus issus de la société civile ou du privé amènent les directions de collectivités à adapter leur collaboration. Mais comment ?

Cette interview a été réalisée avant le premier tour des élections municipales à l’issue duquel 30 125 maires ont été élus. Autant de communes, d’ores et déjà, pourvues d’un conseil municipal complet, et dont élus et agents devront apprendre rapidement à fonctionner ensemble, dans un contexte hors normes.

Entretien avec Yvonic Ramis, directeur général des services de Vichy Communauté (1) et secrétaire national de l’ ADGCF .

Les élections municipales de 2014 vous ont déjà confronté à l’arrivée de nouveaux élus, comment cela s’est-il passé ?

Yvonic Ramis – En 2014, l’agglomération a accueillie quatorze nouveaux maires dont au moins la moitié découvrait la fonction et étaient issus du monde de l’entreprise. Nous-mêmes n’étions pas préparé à cela. Nous avons perdu au départ pas mal de temps avec des élus plein de bonnes intentions qui souhaitaient mener des projets qui n’étaient pas forcément de leur compétence. Il nous a fallu les accompagner mais aussi nous remettre en question et faire preuve de dialogue.

