Après la « guerre » contre le coronavirus, reprendre le contrôle

[édito] Services publics

Publié le 20/03/2020 • Par Romain Mazon • dans : France

Emmanuel Macron ne devra pas oublier, après la « guerre » contre le Covid-19, ses hommages appuyés aux professionnels de santé et aux agents publics en général. Car la mobilisation des services publics n’est pas que de circonstance : elle est constante, une valeur intrinsèque à l’action publique.

« Il nous faudra tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s’est engagé notre monde depuis des décennies, et qui dévoile ses failles au grand jour. Ce que révèle […] cette pandémie, c’est que la santé gratuite, sans conditions de revenus, de parcours, de profession, notre Etat providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c’est qu’il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner […] à d’autres est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle […]. Les prochaines semaines et mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai. »

Mobilisation des services publics

Ce long plaidoyer, prononcé le 12 mars, Emmanuel Macron ne devra pas l’oublier après la « guerre » contre le Covid-19, non plus que les hommages appuyés aux professionnels de santé et aux agents publics en général. Car la mobilisation des services publics n’est pas que de circonstance. Elle est constante, une valeur intrinsèque à l’action publique. Dont l’importance devient encore plus évidente en temps de crise.

A condition, le président de la République a raison, qu’à force de délégation et de délestage, ou de restrictions budgétaires, sa capacité de contrôle des événements n’en soit pas dégradée. D’autant plus que cette crise sanitaire inédite et radicale met nos organisations à l’épreuve, fait apparaître nos atermoiements.

Les difficultés de mise en place du télétravail en sont un exemple. De même, il semble que les plans de continuité d’activité, quand ils existent, ne soient pas tous à la hauteur. Il faudra en tirer les conséquences.

La rédaction de « La Gazette » n’est naturellement pas épargnée, et le confinement général implique de sérieuses réorganisations pour continuer à vous accompagner pendant cette période. Nous les mettons en place.

De même, parce que l’accès à la juste information est capital, nous avons décidé de mettre en consultation libre, sur notre site, tous les articles qui vous aideront à surmonter la crise. De votre côté, n’hésitez pas à nous interpeller ou nous signaler tout fait qui pourrait être utile à vos collègues. Restons en contact.

Cet article est en relation avec le dossier