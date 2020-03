Réforme de la fonction publique

Décryptage des règles encadrant le recours aux contractuels

Publié le 18/03/2020 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

D.R.

La procédure de recrutement des agents contractuels est une obligation pour toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, et tous les établissements publics locaux. Si la loi de réforme de la fonction publique du 6 août 2019 a modifié en profondeur le recours aux contractuels, seuls les engagements sur des emplois non permanents et certains cas de recrutements prévus par son article 47 ne sont pas soumis à la nouvelle procédure. Décryptage des nouvelles règles.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Fonction publique

Fonction publique territoriale

Aurélie Aveline avocate - Cabinet Goutal, Alibert et associés