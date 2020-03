DIALOGUE SOCIAL

Les directeurs généraux veulent favoriser les accords négociés

Publié le 17/03/2020

Alors que le gouvernement prépare une ordonnance sur le dialogue social dans la fonction publique, le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) a proposé quatorze mesures pour le « vivifier ». Le but? Fournir un cadre qui détermine les acteurs et les modalités, pour que la négociation collective devienne outil habituel et structurant.