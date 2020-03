Baromètre des territoriaux

Publié le 23/03/2020 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu juridique, France

Parce que votre opinion nous intéresse, La Gazette a constitué un panel de fonctionnaires territoriaux que nous interrogeons sur l'actualité des politiques publiques et du statut de la fonction publique. Cette semaine : faut-il instaurer des tours de parole paritaires ?

Malgré les lois sur la parité, le pouvoir reste aujourd’hui « très majoritairement masculin : 84 % des maires et 92 % des présidents d’interco sont des hommes », indique le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes dans son rapport annuel sur le sexisme en France, publié le 2 mars. Des chiffres doublés d’un état des lieux qualitatif où ont été recensés « des comportements paternalistes dans une sphère politique où les femmes élues sont considérées comme des intruses, sujettes à des disqualifications et incivilités ». Pour changer les choses, le réseau Elues locales propose notamment, dans son « Guide de la candidate aux municipales 2020 », de mettre en place un tour de parole paritaire dans les assemblées locales. Notre panel est favorable à cette proposition à 61 %.

Références Etude réalisée par Infopro Digital études auprès d’un échantillon représentatif de notre lectorat, composé de 1 651 agents de la FPT, sur internet du 21 janvier au 2 février 2020 (652 répondants).

