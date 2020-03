Malgré le coronavirus, bibliothèques et musées vont poursuivre leurs missions

Culture

Publié le 17/03/2020 • Par Aurélie Dunouau • dans : Actualité Culture, France

Les professionnels des bibliothèques et des musées sont sur le pont pour imaginer les moyens de maintenir le lien avec leur public et assurer une continuité du service public culturel. La boîte à idées est en train de se remplir. Premier tour d'horizon.

Dans les bibliothèques et musées, l’urgence est à la réorganisation du travail en interne, depuis que l’arrêté du 14 mars a fermé les lieux accueillant du public. C’est une situation inédite à laquelle est confronté le monde culturel. Une de ses raisons d’être étant la transmission de la culture au public, comment celle-ci va-t-elle désormais s’opérer ?

Franck Riester, ministre de la Culture, a indiqué sur twitter : « Nous allons également prendre des dispositions pour faciliter l’accès à la culture sous toutes ses formes ».

Je veux redire à tous les professionnels de la #culture de notre pays que nous sommes à leurs côtés et au travail afin de leur apporter des réponses rapides. Nous allons également prendre des dispositions pour faciliter l’accès à la culture sous toutes ses formes. — Franck Riester (@franckriester) March 16, 2020

En attendant des directives plus précises, des collectivités ou de l’Etat, chaque équipement s’organise comme il le peut.

Lien nécessaire avec le public

Même si elle a la tête dans l’organisation du travail de son équipe, Aude Devilliers, directrice des bibliothèques municipales de Tours (Indre-et-Loire), a déjà une petite idée de ce qu’elle pourra faire pour maintenir le lien nécessaire au public. « Dans l’immédiat, c’est le contact via notre site qui semble le plus évident pour maintenir le lien avec le public, ainsi que les réseaux sociaux, mais sans certitude ce matin d’avoir les agents pour les animer. Le télétravail est largement mis en place, donc nous allons faire en sorte de travailler sur des coups de cœur, des mises en lumière… mais cela vaudra surtout pour la suite ! »

Les bibliothèques disposent en effet de ressources en ligne peu connues du grand public, qui rassemble des milliers de livres, de documents, de films, à consulter gratuitement. Pour Alice Bernard, présidente de l’Association des Bibliothécaires de France (ABF), « cela montre que nous avons plusieurs cordes à notre arc et les moyens d’occuper les gens culturellement parlant. Un tiers des bibliothèques proposent des ressources numériques. Cela peut pallier un peu notre activité, mais cela ne sera pas suffisant. Notre offre est limitée et le temps de négocier avec les prestataires, cela va mettre du temps. »

Ressources numériques, youtube, blogs…

Dans le Bas-Rhin, l’équipe des Bibliothèques départementales réfléchit d’ores et déjà à acheter plus de ressources numériques. « Comme on va avoir une rupture de livraison des nouveautés, on a en tête, selon nos marchés publics, d’éventuellement réaffecter des ressources à l’achat en ligne, » indique Anne-Marie Bock, la directrice, également co-présidente de l’Association des directeurs des bibliothèques départementales.

Réfléchissant aux moyens de communiquer avec son public, Anne-Marie Bock émet d’autres hypothèses : « on envisage de sortir du fonctionnement habituel, avec pourquoi pas faire une chaîne You Tube. Ou bien ouvrir un blog qui pourra perdurer après, comme un récit, avec une thématique par jour. Garder le lien entre nous et avec le public est une question primordiale. »

Toutes les idées peuvent d’ailleurs venir alimenter la boîte à idées (padlet) ouverte ce 17 mars par l’Association des bibliothécaires de France (ABF).

Expositions et jeux en ligne

Cette question de la médiation est aussi prégnante dans les musées. Les visites virtuelles du Louvre ou des parois de Lascaux sont bien connues, les podcast du Musée d’Orsay ou encore les collections des 23 Fonds Régionaux d’Art Contemporain (FRAC), toutes en ligne, attirent beaucoup de visiteurs virtuels. La valorisation des œuvres auprès du public fait en effet partie des missions régaliennes des conservateurs.

Nos musées viennent à vous ! 🖼Explorez nos collections en ligne

► https://t.co/ICYKIWuKYm 👨‍👧‍👦Visitez nos musées en famille depuis chez vous

► https://t.co/UfpEwiaUks 💻(Re)découvrez nos reportages d'expos

► https://t.co/vaGeWDLgje#CultureÀLaMaison #ConfinementMuseeURL pic.twitter.com/zXRfP5R62G — Paris Musées (@parismusees) March 17, 2020

« Des musées ont déjà développé des sites numériques, avec des expositions en ligne, des collections pérennes, explique Rachel Suteau, secrétaire générale de l’Association générale des conservateurs de collections publiques de France (AGCCPF). Mais il ne s’agit pas que des musées importants. En Nouvelle Aquitaine, un réseau des musées, coanimé à l’échelle régionale, propose dans son portail Alienor des expositions et des jeux en ligne. Dans la ville de Péronne (Haute Somme), le musée Alfred Danicourt a fait un gros travail de numérisation de ses collections en numismatique ; le musée de Bretagne à Rennes et celui des Beaux-Arts de Lille ont également leurs collections en ligne. »

Au-delà de ces médiations classiques, cette situation inédite de fermeture des musées est aussi l’occasion de se réinventer. Commencent à émerger des initiatives spontanées et moins habituelles. Comme le Centre historique minier de Lewarde (Nord), qui annonce rester en contact permanent avec son public, via les réseaux sociaux qui seront animés quotidiennement et par mail. Gageons que les musées et bibliothèques vont nous révéler des trésors ces prochaines semaines.

[ #Confinement ] 🎭 Les musées, théâtres et salles de concert ont fermé leurs portes alors comment continuer à se “culturer” ? 💡 Voici quelques astuces pour faire entrer les musées, théâtres et salles de concert dans vos maisons :

👉 https://t.co/ezy3UQnazS pic.twitter.com/fOdkOG3wkH — Culturez-vous (@CulturezVous) March 15, 2020