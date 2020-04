Les conséquences catastrophiques de la vente du parc locatif social à Berlin

Logement

Alors que la France veut quadrupler le nombre de ventes de logements sociaux, l’Allemagne, à l’image d’autres pays européens, remet désormais en cause cette politique. Face à l’explosion du prix des logements, Berlin vient d’adopter une loi gelant les loyers du parc privé. La politique de vente des logements sociaux à des investisseurs privés, mise en place dans les années 90, a entraîné une dégradation du parc et contribué à la hausse des prix.

Chiffres-clés Population : 3,74 millions d’hab.

3,74 millions d’hab. Conventions : Le logement social fonctionne, en Allemagne, sur la base d’un conventionnement temporaire. Au terme de la période de convention (de dix à trente-cinq ans), le logement bascule dans le marché libre. 70 000 logements sociaux disparaissent chaque année en Allemagne, en raison du conventionnement temporaire.

Par 85 voix contre 64, le parlement de Berlin a adopté, le 30 janvier, une loi inédite prévoyant le gel et le blocage des loyers dans la capitale allemande. « Une césure dans la politique berlinoise du logement », a déclaré avec fierté Katrin Lompscher, sénatrice chargée du développement urbain, dans son discours préalable au vote. En effet, à partir des années 90, l’Allemagne, pressée par les coûts de la réunification et convaincue de la meilleure efficacité d’une gestion de type entrepreneuriale, se lance dans une politique massive de vente des logements sociaux au profit d’investisseurs privés. Un état des lieux récent (1) revient sur cette politique qui aura vu « entre 900 000 et 1 400 000 logements » changer de main.

Ces ventes ne remettent pas en cause le statut locatif des logements. Mais leur gestion, désormais opérée selon des critères de rentabilité, aboutit à une « dualisation » du parc locatif. D’un côté, « le patrimoine des quartiers centraux, bien entretenu et qui accueille des ménages aux profils plus aisés ». De l’autre, celui « des quartiers périphériques, moins entretenus, qui accueillent des ménages vulnérables». Par ailleurs, notent les auteurs, la remise sur le marché libre d’anciens logements sociaux a « pu participer au renchérissement » des prix de l’immobilier et des loyers.

