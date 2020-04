Des parkings à l’optimisation des livraisons

Créée par les collectivités locales pour construire et gérer des parkings, la SEM Lyon parc auto est devenue également le fer de lance d’une politique d’innovation en matière de distribution des marchandises dans l’agglomération.

Avec ses pics récurrents de pollution de l’air au-delà des seuils autorisés, l’agglomération lyonnaise n’est pas étrangère au contentieux de la France avec la Commission européenne à ce sujet. Avec la congestion du trafic, c’est la raison pour laquelle la ville et la métropole de Lyon (Rhône) tentent, déjà depuis plus de dix ans, d’optimiser la livraison des marchandises en ville. Or, la Société d’économie mixte (SEM) Lyon parc auto (LPA) (1) qu’elles ont créée pour construire et gérer des parkings à une époque où la voiture était reine, en 1969, se trouve aujourd’hui confrontée ...