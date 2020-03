Foncier, légumerie, magasins… des outils au service d’une stratégie agroalimentaire d’envergure

Développement local

Publié le 30/03/2020 • Par Frédéric Ville • dans : France, Innovations et Territoires

Sept territoires accroissent leur coopération agro-alimentaire, en trouvant du foncier agricole disponible et en réalisant de grands équipements de filière.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Animation : un comité de pilotage (7 territoires et 3 partenaires socioprofessionnels), un conseil de l’alimentation (élus, socio-professionnels et habitants).

Autour de Grenoble, sept territoires isérois sont en passe d’être labellisés « Projet alimentaire interterritorial » (PAIT). Il s’agit des communautés de communes du Grésivaudan (101 100 hab.) et du Trièves (10 200 hab.), de Grenoble Alpes métropole (GAM, 443 100 hab.), de Grenoble (158 500 hab.), de la communauté d’agglomération du pays Voironnais (93 200 hab.), des PNR de Chartreuse (46 300 hab.) et du Vercors (53 000 hab.). La chambre d’agriculture de l’Isère, les conseils de développement et le Collectif citoyen autonomie alimentaire sont entrés récemment dans la gouvernance de ce projet.

Six axes de travail

Cette stratégie agroalimentaire interterritoriale a débuté en 2015 par un diagnostic agricole partagé. « Nos territoires travaillaient déjà ensemble, justifie Karine Berthaud ...