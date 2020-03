Lutte contre l'exclusion

Publié le 16/03/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO non parus au JO

Dans le prolongement de la contractualisation de l’année 2019 qui a mobilisé plus d’une centaine de territoires, une instruction publiée le 13 mars pose les principes de la déclinaison territoriale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté pour 2020.

Elle précise également le cadre de poursuite et d’élargissement de la contractualisation, tenant compte d’une montée en charge des crédits et de la fusion du Fonds d’appui aux politiques d’insertion et du Fonds d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi.

Cette instruction intervient dans le cadre de l’évaluation des actions lancées en 2019 qui sera réalisée au sein des rapports d’exécution.

Elle renforce également l’ancrage territorial de la Stratégie par le renforcement des crédits mis à disposition des commissaires à la lutte contre la pauvreté afin de financer les projets issus des travaux menés par les groupes de travail thématiques régionaux.