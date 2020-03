Coronavirus : La Gazette lance un appel à témoignages

Services publics

16/03/2020

La Gazette des Communes lance un appel à témoignages pour décrire les situations rencontrées dans les collectivités et faire remonter les pratiques pour assurer la continuité des services.

Depuis plusieurs jours, la France vit une situation inédite et les collectivités territoriales sont fortement impactées par la situation et impliquées pour lutter contre le coronavirus et sa propagation.

En tant que fonctionnaire ou contractuel de la territoriale, comment organisez-vous votre travail ? Comment est assurée la continuité du service public dans votre service ? Quelles bonnes pratiques utilisez-vous ? Le numérique vous aide-t-il et comment ? Quelles opérations de solidarité ont été lancées sur votre territoire ?

Vous pouvez témoigner dans les commentaires de cet article, en réagissant à nos publications sur les réseaux sociaux ou en nous contactant par mail à : redaction@lagazettedescommunes.com.

Nous utiliserons vos témoignages pour alimenter notre couverture des événements et faire en sorte qu’en dépit des circonstances cette période se passe dans les meilleures conditions. Pour assurer une diffusion la plus large possible, nous mettrons par ailleurs l’ensemble de nos articles sur le sujet en accès libre.

