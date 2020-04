Des pistes pour fluidifier le fret fluvial

Développer le transport de marchandises par voie d’eau nécessite d’améliorer les connaissances en matière de marées, de profondeur d’eau disponible et différents paramètres concernant les navires.

Par Fabrice Daly, directeur du département Infrastructures et transports au sein de la direction Eau mer et fleuves du Cerema

Afin de favoriser le report du transport vers la voie d’eau, les gestionnaires en améliorent sans cesse la compétitivité, la sécurité et l’adaptation aux besoins nouveaux des ports fluviaux. Leurs projets, souvent innovants, intègrent les aspects techniques, environnementaux et économiques. Parallèlement, les navigants cherchent à optimiser et planifier leurs trajets et leurs chargements par une meilleure connaissance des profondeurs d’eau disponibles, de leur temps de trajet et du trafic. Cependant, les fleuves et les estuaires sont des éléments naturels avant ...