L’agglo du Saint-Quentinois prévoit l’imprévisible en matière d’eau potable

S’inspirant des plan Orsec eau potable qui doivent organiser d’ici à la fin 2020 la continuité d’alimentation en eau potable dans les départements en cas de crise, la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois dans l’Aisne a élaboré son propre plan d’ultime secours.

Introduit par une instruction interministérielle du 19 juin 2017 (1) qui l’impose et l’actualise, le dispositif Orsec Eau potable définit les principes d’organisation de l’approvisionnement en eau potable dans les départements en cas de rupture de la distribution. Chaque préfet est tenu de l’avoir mis en place dans le cadre du volet Orsec de rétablissement et d’approvisionnement d’urgence des réseaux (Orsec Retap Réseaux) au plus tard le 31 décembre 2020. Les collectivités peuvent le compléter par des plans d’alerte aux pollutions accidentelles des ressources en eau et par des plans de secours en cas de rupture de la fourniture par les réseaux ...