Le dispositif de signalement des actes de violence est fixé

réforme de la fonction publique

Publié le 16/03/2020 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, Textes officiels RH, TO parus au JO

Un décret du 13 mars paru au Journal officiel précise le contenu du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d'agissements sexistes qui doit être mis en place dans l'ensemble des administrations au plus tard le 1er mai 2020.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un décret du 13 mars précise le contenu du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes mis en place dans l’ensemble des administrations. Il doit être mis en place au plus tard le 1er mai 2020.

Il prévoit notamment la mise en place de trois procédures visant à recueillir les signalements desdits actes par les victimes ou les témoins, l’orientation des agents victimes ou témoins vers les services en charge de leur accompagnement et de leur soutien et les procédures d’orientation des mêmes agents vers les autorités compétentes en matière de protection des agents et de traitement des faits signalés.

Il précise enfin les exigences d’accessibilité du dispositif de signalement et de respect de la confidentialité ainsi que les modalités de mutualisation du dispositif entre administrations.