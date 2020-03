Ouverture des emplois de direction aux contractuels, le décret est paru

réforme de la fonction publique

Publié le 16/03/2020 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, Textes officiels RH, TO parus au JO

Un décret d'application de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 est paru au Journal officiel : il rend effectif l'ouverture des emplois de direction aux contractuels. Il précise en effet les postes concernés, les profils des candidats et donne des informations sur le type de contrat qui résultera des ces embauches.

Un décret du 13 mars, pris pour l’application de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, fixe les conditions d’emplois et de rémunération des agents recrutés par la voie du recrutement direct et détermine, pour certains emplois, les modalités de sélection des candidats permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics.

Les postes concernés

Le décret précise la liste des emplois de direction concernés par cette nouvelle possibilité de recrutement. L’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 indiquait déjà une liste :

directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;

directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient.

Le décret complète le troisième groupe. Il s’agit des directeurs généraux des :

Centre national de la fonction publique territoriale ;

centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de cette loi ;

établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;

centres de gestion assimilés à une commune de 40 000 habitants dans les conditions fixées à l’annexe XI du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières relatives à certains emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

caisses de crédit municipal ayant le statut d’un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées à l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;

syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l’importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants ;

centres communaux d’action sociale et centres intercommunaux d’action sociale, sous réserve que l’importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants.

Le profil des candidats

Le décret donne également des indications sur le profil des candidats. Ils doivent :

soit être titulaire d’une licence ou d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes et justifier d’au moins trois années d’activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l’exercice de fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise ;

soit justifier d’au moins cinq années d’activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l’exercice de fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise et avoir exercé des responsabilités d’un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d’emplois auxquels ces fonctions sont ouvertes.

Le type de contrat

Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par périodes d’une durée maximale de trois ans.

Il comporte une période d’essai d’une durée maximale de six mois et la personne recrutée doit bénéficier dès que possible d’une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l’emploi qu’elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.

La personne recrutée peut être licenciée dans l’intérêt du service.

Les agents nommés sont classés, dans leur emploi, à l’un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures dans les conditions prévues, selon l’emploi, par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et le décret n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils peuvent bénéficier en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents à ces emplois.

Cet article est en relation avec le dossier