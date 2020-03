Le coronavirus plonge le monde de la culture dans le désarroi

Culture

Publié le 13/03/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Kurt Kleemann via Adobe Stock

En abaissant à 100 le nombre de personnes autorisées dans un même endroit, le gouvernement a, de fait, donné un coup d’arrêt à la vie culturelle le 13 mars. A ce stade, les professionnels n'ont pas encore toutes les informations pour prendre les bonnes décisions.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

L’onde de choc qui secoue le monde du spectacle vivant depuis dix jours traverse désormais l’ensemble de la culture : quelle que soit la taille de la collectivité, tous les équipements – scènes de spectacles et de concerts, maisons d’opéra et maintenant cinémas, musées et bibliothèques – sont touchés de plein fouet par le nouveau train de mesures annoncées par le président de la République le 12 mars en soirée, puis complétées par le Premier ministre le 13 mars à midi.

Quatre questions que pose le coronavirus aux professionnels du spectacle vivant

Impossible d’ouvrir avec moins de 100 personnes

Edouard Philippe a annoncé que désormais seules 100 personnes pourraient être réunies au même endroit. Avec une telle jauge imposée, les équipements culturels de toute ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne