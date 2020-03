Les services techniques s’adaptent dans l’urgence

Anticipant le passage au stade 3 de l’épidémie de Covid-19, de nombreuses collectivités compétentes sur des services essentiels comme l’eau, l’assainissement et les déchets bouclent leurs plans de continuité d’activité. Ces démarches organisent la continuité de service en mode dégradé pour parer à l’absentéisme des agents. Un scénario qui se profile avec les dernières annonces officielles.

La semaine du 9 mars, les collectivités se sont mises en ordre de bataille face à la menace d’expansion de l’épidémie. Le rythme des réunions dédiées au Coronavirus s’est intensifié et si le mode gestion de crise n’est pas encore activé, la vigilance est extrême. Malgré l’annonce de fermeture des écoles et le risque de paralysie du pays, tout l’enjeu sera de maintenir sur le territoire les services publics essentiels comme la distribution d’eau potable, le traitement des eaux usées et la gestion des déchets.

Dans ce contexte, les ...