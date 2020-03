Coronavirus : les pompiers au secours du Samu

Sécurité civile

Publié le 13/03/2020 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu prévention sécurité, France

La crise sanitaire que traverse la France depuis l’épidémie de Covid19 pourrait bien bouleverser l’organisation des secours. D’ores et déjà, dans certains départements, les Sdis viennent en appui du 15 pour gérer le flux d’appels.

Au lendemain des annonces du Président de la République, et alors que l’épidémie de Covid19 continue sa progression en France, les secours se réorganisent pour mieux s’entraider.

Dès ce vendredi matin, Olivier Richefou, président de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS) et président (UDI) du département de la Mayenne, a demandé aux pompiers du centre d’appel 18 de proposer leur aide au centre 15 Samu pour, indique-t-il sur son compte twitter, « faire face à l’afflux d’appels ». Le vice-président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Patrick Hertgen, médecin urgentiste, sapeur-pompier volontaire au Sdis77 a immédiatement réagi dans le même sens.

Partout en France, les @PompiersFR, et notamment leur service de santé et de secours médical, viennent en appui des centres 15 qui sont sollicités au delà de leurs capacités. Il y aura un avant et un après cette crise inédite que nous ne surmonterons qu’en unissant nos forces. https://t.co/d5Ue7FCcZS — Patrick Hertgen (@PatrickHertgen) March 12, 2020



« Notre mission consiste à assurer la continuité du service public, rappelle Eric Florès, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers et directeur du Sdis 34 (Hérault). Pour ce faire, certains Sdis ont mis ces derniers jours des agents à disposition du Samu pour les aider à répondre aux appels au 15 mais aussi pour les aider à transporter les victimes ou cas suspects de Covid 19. »

Dans l’Hérault, où le Sdis et le Samu partagent les mêmes locaux, trois opérateurs du Sdis ont été détachés sur les appels du 15 où affluent les appels de patients infectés par le Covid19 ou simplement inquiets et à la recherche de réponses à leurs questions. « En principe, chacun gère ses appels : le 18 pour les pompiers, le 15 pour le Samu. Compte tenu de la situation – l’Hérault enregistre de nombreux cas – nous avons décidé de venir en soutien au 15 afin d’éviter que celui-ci soit saturé. L’objectif ultime, c’est de ne pas passer à côté d’une urgence vitale dans le flot des appels », poursuit Eric Florès. Les pompiers viennent également en soutient de leurs collègues sur le terrain puisque des véhicules pompiers sont désormais dédiés au transport des malades et des cas suspects.

Une plateforme commune pour les appels dans l’Ariège

En Ariège, la coopération entre les deux services de secours ne date pas d’hier et va encore plus loin. Depuis 2012, pompiers et Samu partagent les mêmes locaux et le même logiciel. « Quand vous appelez le 15, le 18 ou le 112, vous tombez sur « Centre d’appel d’urgence, je vous écoute » et vous avez au bout du fil, indifféremment, un opérateur du Sdis ou du Samu. Cette plate-forme commune nous permet de faire face à tous types de sur-sollicitation. En cas d’événements météos par exemple, ce sont les agents du Samu qui nous viennent en aide. Et en cas d’épidémie de grippe, de gastro ou, en l’occurrence de Covid19, c’est l’inverse », explique Fabien Didier, le directeur du Sdis 09 (Ariège). Grâce à cette organisation rodée, Samu et pompiers ont pu, jusqu’à présent, faire face aux appels liés au Covid19, qui représentent à ce jour 25 % des appels quotidien.

Si l’heure n’est pas au bilan, loin s’en faut, la question de la réorganisation des services de secours est posée. Faudra-t-il à l’avenir généraliser les plateformes communes ? C’est une question qui suscite déjà le débat au sein des services de secours.

« Il nous faudra, c’est sûr, tirer le bilan de toutes les expériences menées et réfléchir à l’organisation la plus pertinente à mettre en œuvre entre le Sdis et le Samu pour répondre à des crises d’une telle ampleur », estime Eric Florès.