Coronavirus : inquiétudes après l’annonce de l’interdiction des visites en Ehpad

Publié le 13/03/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

L’interdiction des visites dans les maisons de retraite a été confirmée le 12 mars par le président de la République. Sans être contestée sur le fond, elle suscite l’inquiétude des familles, des directions d’établissement et des personnels en raison des fragilités psychiques et affectives des personnes âgées.

Toutes les visites de personnes extérieures sont interdites depuis le 11 mars dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les unités de soins de longue durée (USLD), pour éviter la propagation de l’épidémie de coronavirus et protéger les personnes âgées qui en sont les premières victimes. La consigne envoyée aux établissements n’évoque des « exceptions » que très conditionnelles : pour « des cas déterminés » par les directeurs, et « sur la base de préconisations locales délivrées par l’agence régionale de santé et la préfecture ».

« Crève-cœur »

Il faut « protéger les anciens, leur éviter de faire des formes graves » et faire aussi en sorte « que le système de santé ne soit pas trop embouteillé », justifiait le 11 mars sur France Inter le Pr ...