Gouvernance territoriale du sport : les techniciens sont prêts

Sport

Publié le 13/03/2020 • Par David Picot • dans : France

Les déclinaisons territoriales de l’Agence nationale du Sport (ANS) ont été au cœur des discussions des Journées d’étude de l’ANDIISS, organisées à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), les 11 et 12 avril. L’occasion de réaffirmer le rôle central des collectivités dans cette nouvelle organisation.

Environ 450 participants entre les congressistes et les partenaires économiques… « Nous avons maintenu car nous étions sous la jauge des 1 000 participants », explique Marco Sentein, président de l’Association nationale des Directeurs et Intervenants d’Installations et des Services des Sports (ANDIISS) qui organisait ses Journées d’Etudes nationales, à Saint-Malo, les 11 et 12 mars dernier… Avec une clôture intervenue quelques heures avant les annonces-chocs du président Macron pour endiguer l’épidémie de SARS-Cov2, le nouveau coronavirus. Une petite trentaine de participants s’est toutefois désistée. En revanche, l’organisation a pu compter sur une invitée de dernière minute en la personne de la ministre des Sports Roxana Maracineanu. Elle était accompagnée de Fabienne ...

