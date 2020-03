Réforme des retraites

Mesures d’âge et carrières longues en débat à la Conférence de financement

Publié le 13/03/2020

Olivier Le Moal/ Adobestock

La Conférence de financement des retraites a travaillé, les 10 et 12 mars, sur le chiffrage de certaines mesures proposées. A commencer par l'instauration d'un âge d'équilibre et ses conséquences pour sédentaires et actifs, ou encore une restriction du dispositif des carrières longues.

