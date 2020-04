L’accessibilité des personnes à mobilité réduite (1) : généralités

FICHE PRATIQUE TECHNIQUE

L’insertion en milieu scolaire ou professionnel des personnes handicapées passe par l’accessibilité des transports, de la voirie et des bâtiments. Sans adaptation de ces équipements, l’insertion ne peut être réalisée. L’objet de cette première fiche est de présenter le cadre réglementaire qui a évolué avec les arrêtés de 2015 et 2017, les principes d’accessibilité et les différents types de handicaps.

