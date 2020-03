Qui sont ces listes citoyennes parties à l’assaut des municipalités ?

Municipales 2020

Publié le 13/03/2020 • Par Jules Prévost • dans : France

Dans son enquête parue à la veille du premier tour des élections municipales, l’association Action Commune dresse un portrait des listes participatives prêtes à conquérir les municipalités.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« Il y a un an, on pensait qu’il n’y aurait qu’une centaine de listes participatives. Elles sont aujourd’hui 384 à s’être référencées sur notre site », détaille Thomas Simon, le cofondateur d’Action Commune. Dans son enquête « Les listes participatives en chiffres » parue en mars 2020, l’association tente de mesurer l’importance et les modes de fonctionnement de ces listes à l’aube des municipales.

Les listes citoyennes en route pour 2020

Plutôt de gauche

Une enquête dont les données sont à manipuler avec précaution. « Les listes s’auto-référencent sur notre site, explique Thomas Simon. En réalité, il y en a peut-être 500 ou 600 en France. » Ensuite, Action Commune ne contrôlant pas les listes inscrites, rien ne peut assurer qu’elles respectent les cinq critères retenus par l’association ...