Coronavirus : la territoriale répond présent à l’appel à l’unité du chef de l’Etat

Publié le 13/03/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Démontrer la force des services publics, trouver du sens à son travail en oeuvrant pour l'intérêt général... Sur Twitter, la territoriale répond présent à l’appel à l’unité qu’a lancé Emmanuel Macron. L’objectif partagé reste d’assurer la continuité des services, mais aussi de la démocratie dans un contexte de crise sanitaire inédit.

« On ne vient pas à bout d’une crise d’une telle ampleur sans une grande discipline individuelle et collective, sans une unité », a fait valoir le chef de l’Etat lors de son allocution télévisée jeudi 12 mars, laquelle a été lourde de conséquences pour la territoriale avec les annonces de fermetures des écoles et le maintien des municipales.

Sur Twitter, des voix de la territoriale répondent à cet appel à l’unité et, surtout, à la nécessité d’assurer la continuité des services publics. Petit recueil de réactions.

Démontrer la « force des services publics »

Dominique Bussereau, président du Département de la Charente-Maritime et de l’Assemblée des Départements de France, a d’emblée déclaré : « l’unité nationale s’impose ».

#Covid_19 Expression courageuse du Président @EmmanuelMacron avec des mesures fortes. L’Unité nationale s’impose.

— Dominique Bussereau (@Dbussereau) March 12, 2020

Alaric Berlureau, d irecteur général des services de la Mairie de Saint-Jean, président départemental du SNDGCT, a plaidé pour faire la démonstration de la force des services publics et assurer la continuité de la démocratie.



Aujourd’hui, nous allons démontrer toute la force du service public non seulement pour répondre aux décisions prises par le chef de l’État, mais aussi pour assurer la continuité de notre démocratie. Tel est le sens de mon engagement dans le #servicespublics #demainensemble #dgs — Alaric Berlureau (@Alaric2501) March 13, 2020

Une continuité qui signifie aussi, pour les maires qui étaient à quelques heures de la fin de leur mandat, de redoubler d’énergie :

#CODIV_19 C’est dans ces moments là que l’on mesure combien les Maires et les élus locaux sont au service des habitants, adaptent le service public et maintiennent sa continuité. #Maires #ElusLocaux https://t.co/7mLdd2Wwhq — Anne Beauchef (Rangé) (@annebeauchef) March 13, 2020

Prévention, sauvetage, précaution… « Le ton est donné », a pour sa part jugé Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers et chef de corps au Sdis 13, alors que toute la profession est en ordre de bataille.

Des mesures de prévention, de sauvetage, de précaution : le ton est donné sur la solidarité entre les citoyens. @EmmanuelMacron donne une vision « solidaire » pleinement partagée par les sapeurs-pompiers et tous les acteurs de la santé face à la pandémie #Covid_19 . pic.twitter.com/FY1nfZGjlS — Grégory Allione – FNSPF & ODP (@AllioneFNSPF) March 13, 2020

Une belle occasion également pour ce DGS du sud de la France de rappeler le sens des métiers au service de l’intérêt général :

Une pensée ce matin pour tous mes collègues agents territoriaux de France et notamment les DGS et DRH,responsables de service scolaire, responsables de service élections et tous les autres.

C’est ds ces périodes que l’on sait pourquoi on est là !#DGS #territoriale #Covid_19 pic.twitter.com/H27rtvs2Sq — Sanmartin philippe (@sanphi) March 13, 2020

Et pour certains internautes, de simplement rendre hommage aux personnels concernés.

Vous imaginez le boulot que doivent abattre les fonctionnaires territoriaux en une seule journée?

Moi je dis, total respect. #Covid_19 cc @ami2fansolo — Mou_Gui (@CallGate74) March 13, 2020

Le retour en force de l’Etat-Providence

Enfin, il est un passage du discours d’Emmanuel Macron que n’ont pas manqué de relever certains internautes quant à l’importance des services publics et aux leçons qu’il faudra peut-être tirer ultérieurement de la crise sanitaire actuelle ;

« Ce que révèle d’ores et déjà cette pandémie, c’est que la santé gratuite sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre Etat-providence ne sont pas des coûts ou des charges mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c’est qu’il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner notre cadre de vie au fond à d’autres est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore que nous ne le faisons déjà une France, une Europe souveraine, une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai. », a assuré le chef de l’Etat.

Pierre Serne, conseiller régional d’Ile-de-France et président de Villes Cyclables, n’a ainsi pas manqué d’épingler ce constat.



Il aura donc fallu cette crise majeure pour reparler de l’inestimable valeur de l’Etat-providence, des biens communs, de solidarité, des corps intermédiaires, de l’intervention publique! Quitte à oublier enfin l’intangible dogme austéritaire. Espérons que ça dure après la crise. — Pierre Serne (@PierreSerne) March 12, 2020

