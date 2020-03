Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 7 au 13 mars sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Compétition de trottinettes – Selon Le Parisien, 16 opérateurs de trottinettes électriques en libre-service ont déposé un dossier dans le cadre d’un appel à candidatures lancé par la Ville de Paris. Cette procédure, dont le but est de réguler une activité décriée au printemps dernier [lire aussi notre article], prévoit de désigner trois opérateurs qui signeront une convention d’occupation de l’espace public les autorisant à déployer une flotte de 5000 engins. Les critères de sélection reposent sur la responsabilité environnementale, la sécurité des usagers et la gestion et maintenance des trottinettes.

Transports vertueux – Certificat dédié aux transporteurs routiers, le label Objectif CO2 vient d’être remis à six premières entreprises de transport de voyageurs. Comme le rappelle Actu Environnement, ce dispositif atteste d’un haut niveau de performance énergétique et environnementale, validé par des experts habilités par l’Ademe. Les chargés de mission qui ont instruit les dossiers ont accompagné les entreprises candidates à l’aide d’outils de mesure des émissions de CO2 et d’une méthodologie adaptée. Renouvellement du parc de véhicules, énergies alternatives au diesel ou formations à l’éco-conduite font notamment partie des actions menées par ces entreprises pour décrocher le label.

Déchets dangereux – Le Syndicat des professionnels du recyclage, de la valorisation, de la récupération et du traitement des déchets dangereux (Sypred) a publié son panorama pour l’année 2018. Citée par Environnement magazine, l’étude montre que 5,9 millions de tonnes de déchets dangereux ont été traités en France, soit un résultat équivalent à celui de l’année précédente. Le Sypred souligne également que les quantités d’amiante traitées sont aujourd’hui en baisse après des années d’augmentation.

Feu de tout bois – En Bretagne, une société coopérative d’intérêt collectif milite auprès d’élus locaux et de responsables de collectivités pour les convaincre d’utiliser du bois de bocage afin d’alimenter leurs chaudières. Selon le site Paysan-breton, cette société, spécialisée dans le bois énergie, alimente déjà des chaudières en bois plaquette issues de haies locales mais ne parvient pas à atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés. En cause : les collectivités qui préfèrent d’autres énergies (gaz…) ou celles qui s’approvisionnent au moins cher, sans aucune traçabilité du bois [lire aussi notre article].

Appel à projets – Une publication de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne détaille un appel à projets pour le développement de filières agricoles de valorisation de productions favorables à l’eau. Destinée aux collectivités, organismes de développement agricole, collectifs d’agriculteurs ou syndicats, cette procédure vise à favoriser de nouvelles pratiques pour lutter contre les pollutions diffuses d’origine agricole. L’appel à projets est doté d’un million d’euros.

Objectif 1% – A l’occasion des municipales, les entreprises opérateurs d’autopartage ont formulé plusieurs demandes aux candidats. Réunies dans l’Association des acteurs de l’autopartage, elles réclament notamment, comme le rapporte JournalAuto.com, qu’1% de l’espace de stationnement en voirie soit consacré à leurs véhicules. Pour appuyer ses demandes, l’association souligne que 850 000 personnes sont inscrites à un service d’autopartage en France pour une flotte totale de 15000 véhicules.

Et aussi…

Effet étonnant du Coronavirus : depuis le début de l’épidémie, les émissions de CO2 et la pollution ont chuté [Le Monde] ;

A Lille, la mairie interdit l’installation d’écrans publicitaires numériques [20 Minutes] ;

Plutôt que de rénover les anciennes bornes d’Autolib’, la ville de Paris préfère les remplacer [Greenunivers.com].