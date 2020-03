Emmanuel Macron maintient les municipales, mais ferme les écoles

Coronavirus

Publié le 12/03/2020 • Par Jean-Baptiste Forray Romain Gaspar • dans : A la une, France

Le scrutin des 15 et 22 mars aura bien lieu. Les mairies seront mises à rude épreuve avec la fermeture des écoles à partir du 16 mars.

« Cette épidémie constitue la plus grave crise sanitaire qu’a connue la France depuis un siècle » : c’est un Président de la République empreint de la plus grande gravité qui a fait son adresse à la Nation, le 12 mars. Face à l’ampleur du risque de propagation du coronavirus dans les prochaines semaines, Emmanuel Macron a appelé les Français à « limiter leurs déplacements au strict nécessaire ».

Pour autant, il n’a pas décrété l’annulation du scrutin municipal des 15 et 22 mars. Les scientifiques interrogés, a argué le chef de l’Etat, « considèrent que rien ne s’oppose à ce que les Français les plus vulnérables se rendent aux urnes ». Un point de vue partagé par les chefs de partis consultés par le Premier ministre dans la matinée du 12 mars.

Continuité démocratique

Emmanuel Macron a salué le travail « des mairies et des services de l’Etat » pour que les gestes-barrière contre le coronavirus soient scrupuleusement respectés lors du rendez-vous électoral des 15 et 22 mars. « Des consignes renforcées seront données dès demain afin que nos aînés n’attendent pas longtemps et que des files ne se constituent pas », a indiqué Emmanuel Macron qui a jugé « important », dans cette période grave, d’« assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions ».

Mais Emmanuel Macron a aussi annoncé la fermeture des crèches, des écoles, des collèges, des lycées et des universités dès lundi et jusqu’à nouvel ordre. Selon l’Unesco, 13 pays dont l’Italie, la Corée du Sud ou encore la République Tchèque ont déjà fait ce choix.

Service de garde

Le chef de l’Etat a justifié cette décision par la forte propagation du virus chez les jeunes. « Nos enfants sont celles et ceux qui propagent le plus rapidement le virus même s’ils n’ont parfois pas de symptômes », a-t-il expliqué. Un service de garde sera mis en place région par région sans plus de précision pour le moment. L’incitation au télétravail et la création d’un arrêt de travail simplifié de 14 jours pour un seul parent d’enfant de moins de 16 ans devraient simplifier la possibilité de rester à la maison.

Cet arrêt exceptionnel devra être demandé en ligne par l’employeur. Aucun jour de carence ne sera comptabilisé pour les employés bénéficiaires. La fermeture des établissements scolaires risque de compliquer le travail des élus locaux (maires, élus départementaux et régionaux) qui devront s’organiser en un temps record en plein weekend d’élection et de possible renouvellement des conseillers municipaux.

