Politiques publiques numériques : ce que les futurs élus doivent savoir

Municipales 2020

Publié le 12/03/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

L’association Villes Internet a publié début mars une « contribution pour encourager les nouveaux élus dans le choix de leur politique publique numérique locale ». Identité numérique, souveraineté numérique, inclusion numérique… Les principaux chantiers sont passés en revue sous la forme d’un guide résumant les enjeux majeurs et les bonnes pratiques locales déjà recensées.

« La société invente dans ses villes et villages des services publics innovants, utiles, « intelligents », qui n’ont pas le droit d’être destructeurs, rappelle Florence Durand-Tornare, fondatrice et déléguée générale de l’association Villes Internet, coauteure de l’ouvrage « Le choix de l’élu dans une France numérique » aux côtés d’Anna Mélin. « C’est aux élus locaux, avec leurs concitoyens, de les définir et d’en choisir les instruments. Et aux acteurs associatifs de faciliter cette décision en facilitant l’échange d’expériences et le débat de société qui accompagne tout projet politique. Ce recueil en est un témoignage », indique Villes internet dans un communiqué. Cet ouvrage compile en effet un grand nombre d’enjeux incontournables aujourd’hui :

la question de l’identité numérique, de la plateforme France Connect et du dispositif Alicem, qui soulève des inquiétudes ;

la souveraineté numérique, qui concerne de près les collectivités, puisque certaines ont déjà « subi des attaques et certaines ont été rançonnées et ont dû payer pour récupérer leurs données. » ;

la protection des données personnelles, avec une « prise de conscience chez les élus depuis le RPGD »; « les plus gros collecteurs de données en dehors des administrations publiques, ce sont les collectivités locales. Nous savons tout sur un individu, sur sa famille, sa vie privée. Les collectivités sont donc des actrices majeures et incontournables de la souveraineté numérique et de la donnée », rappelle Anne Le Hénanff – maire-adjointe de la ville de Vannes et correspondante défense, vice-présidente de Villes Internet ;

l’expérimentation de la reconnaissance faciale, et l’évolution du cadre législatif qui se profile : « la décision de généraliser de tels dispositifs relève d’un enjeu de société dont les citoyens et les élus locaux doivent se saisir. Ils seront les garants d’une régulation ancrée sur le respect des valeurs républicaines fondamentales dont la liberté est la clé de voûte », écrivent Anna Mélin et Florence Durand-Tornare ;

l’impact écologique du numérique : « Jusqu’à maintenant on n’a voulu considérer que les atouts de la dématérialisation pour la bonne gestion des organisations. (…) Construire nos territoires de demain c’est accepter d’entendre les alertes des scientifiques qui mesurent l’impact négatif du secteur du numérique sur le climat et d’appliquer les solutions qu’ils proposent pour assurer l’équilibre nécessaire à la vie », peut-on lire dans ce guide, qui cite un certain nombre de pistes pour faire évoluer les politiques publiques numériques et les comportements au sein des collectivités locales.

L’ouvrage de 92 pages est disponible gratuitement auprès de Villes internet (1), association qui déploie « une plate-forme d’échange d’expérience où plus de 9 000 acteurs publics locaux, élus, agents territoriaux, présentent leurs initiatives à l’occasion de la participation de leur commune au « Label national Territoires, Villes et Villages Internet » », rappelle le communiqué.