Coronavirus : les sapeurs-pompiers en ordre de bataille

Lors de leurs interventions, les pompiers doivent désormais aussi se protéger du Covid19. Les services départementaux d'incendie et de secours multiplient les mesures de précaution.

Face à l’épidémie de coronavirus qui ne cesse de progresser en France, les sapeurs-pompiers des services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) s’organisent et se préparent à être en première ligne. Dans l’Oise, l’un des principaux foyers de contamination, où ils sont souvent envoyés en première intention « pour des secours à personnes », les pompiers sont particulièrement inquiets. Comme l’a souligné Eric de Valroger, le président du Sdis de l’Oise, si les pompiers « sont habitués aux situations de crise », ils sont cette fois confrontés à « une problématique unique ».

Dans la plupart des départements, les soldats du feu ne sont pour l’heure pas amenés à traiter directement des cas de patients atteints de coronavirus. Mais ils doivent sans cesse avoir à l’esprit ce risque lorsqu’ils interviennent sur un accident ou un malaise. « Les pompiers sont déjà sensibilisés au fait qu’une victime peut potentiellement être porteuse d’une maladie qui peut les contaminer, que ce soit la grippe, le VIH… Désormais, ils doivent aussi avoir en tête le Covid19. Il leur faut redoubler d’attention », explique Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers et chef de corps au Sdis 13.

Les sapeurs-pompiers ne sont en effet pas épargnés par le virus. Mardi 12 mars, un premier soldat du feu a été pris en charge à la caserne de Vélizy-Villacoublay (Yvelines). Un deuxième pompier a été testé positif au coronavirus, mercredi 11 mars. Trois autres sont en attente de résultats d’analyses. Dans l‘Oise, où les agents du Sdis, professionnels et volontaires, ont transporté plusieurs victimes dont on a appris à posteriori la positivité au coronavirus, la peur de tomber malade hante certains agents. L’un d’eux, un pompier volontaire, a d’ailleurs contracté la maladie après avoir été en contact, dans le cadre de son travail d’agent hospitalier, avec un patient infecté. Il est depuis en quarantaine.

Afin de limiter les risques, les SDIS multiplient les mesures de précaution. En Auvergne-Rhône-Alpes, où cet après-midi du 12 mars l’agence régionale de santé (ARS) recense 266 cas confirmés, les soldats du feu ne sortent plus qu’en équipe réduite, à deux au lieu de trois. Leur travail est évidemment rendu plus difficile lorsqu’ils doivent intervenir en combinaison et avec des masques et des lunettes : concrètement, cela multiplie le temps d’intervention par deux ou trois. Partout, les casernes suivent des protocoles très stricts. « Ils portent des gants, des masques, des lunettes et dans certains cas des combinaisons spécifiques », rappelle le porte-parole du Sdis 78 (Yvelines).

Afin d’éviter la propagation au sein des équipes, dès le premier cas de coronavirus, le SDIS 60 a fait désinfecter ces centres de secours. Des centres dotés de VSAV spécifiques ont aussi été mis en place pour transporter les cas suspects ou avérés de Covid-19. Le Sdis 60 a par ailleurs mis à disposition de ses agents des thermomètres frontaux afin de pouvoir mesurer sa température autant que nécessaire et deux lignes téléphoniques dédiées, internes, ont été installées à destination des agents et de leurs employeurs.

« Le sujet numéro un, c’est la continuité du service, estime Grégory Allione. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir continuer à exercer leurs missions habituelles, avec des effectifs potentiellement réduits car atteints par le coronavirus ou placés en quarantaine. Et cela concerne les soldats du feu mais aussi tout le personnel administratif et technique. Il va nous falloir tenir dans la durée ». Il n’est par ailleurs pas exclu que, lorsque le Samu sera saturé, les sapeurs-pompiers, soient obligés de venir en renfort. Ce n’est pour l’heure pas le cas, sauf dans quelques départements où les pompiers prennent en charge certains appels téléphoniques pour éviter de surcharger le 15.

