Trophées de l’ingénierie territoriale : innovez, réalisez, partagez !

Evènement

L’ingénierie est au cœur des fonctions primordiales des collectivités territoriales dont les services techniques étudient, conçoivent, font réaliser et contrôlent quotidiennement les projets d’évolution de la ville et des territoires. Pour mettre en valeur cette expertise sans cesse renouvelée, Techni.Cités et La Gazette des communes organisent, pour la 4e année consécutive, les Trophées de l’ingénierie territoriale. Un événement qui sera l’occasion de récompenser les innovations techniques et le travail de nos territoires.