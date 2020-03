Cahier des charges approuvé du « Plan innovation outre-mer »

Développement du territoire

Publié le 12/03/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Le cahier des charges de l’appel à manifestation d’intérêt « Plan innovation outre-mer » relatif à l’action « Valorisation-Fonds national de valorisation », volet « Plan innovation outre-mer » du Programme d’investissements d’avenir, est approuvé.

Ce plan ambitionne de mobiliser les acteurs locaux et faire émerger de nouveaux dispositifs spécifiques à chacun des territoires, répondant aux contextes locaux et aux besoins identifiés qui en découlent, permettant de stimuler et dynamiser les partenariats entre la recherche publique et le secteur privé. Les enjeux concernés sont, notamment : s’adapter aux changements climatiques et environnementaux, ou encore accompagner la transformation numérique et énergétique.