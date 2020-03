Mandat 2020-2026 : rénovez le service public déchets

Journée d'étude

Tout début de nouveau mandat municipal et intercommunal est l’occasion de revoir la politique de gestion des déchets du territoire. Comment appréhender cette question en tenant compte des objectifs inscrits dans la loi et des évolutions techniques et d’usages ?

