Comment se répartissent les stations de recharge électrique en France

Selon le dernier baromètre en date publié par l’Avere, le nombre d’infrastructures de recharge pour les voitures électriques sont en hausse constante en France. Et la région Ile-de-France se présente comme le meilleur élève.

Pour savoir où se trouvent les points de recharge pour voitures électriques, il suffit de se tenir au courant. A cet égard, l’association Avere (association nationale pour le développement de la mobilité électrique) dresse un état des lieux régulier, région et région, et présente les fortes tendances. Dans son dernier baromètre (publié fin 2019), Avere révèle que 28666 points de recharge sont disponibles en France métropolitaine, ce qui représente une hausse de 15% en un an. 1000 points de recharge supplémentaires ont même été enregistrés sur le dernier trimestre 2019.

Dans le détail, les points de recharge accélérés (plus de 24 kW) représentent 65% de l’ensemble des infrastructures, 26% pour les charges normales (11 kW) et 9% pour les charges rapides (plus de 24 kW). Comme le montre l’infographie ci-dessous, la région Ile-de-France, de par sa forte densité, est le mieux fournie. Il faut ensuite descendre sous la Loire pour retrouver des régions bien dotées.

En 2020, Avere s’attend à un « nouvel élan ». Et, d’ici 2023, l’association table sur un triplement des points de recharge en Ile-de-France et de 600 nouvelles infrastructures sur le territoire du Grand Lyon. En attendant, les régions progressent chacune à leur rythme. Si la Corse, par exemple, est celle qui a compté la plus forte progression en 2019, elle partait aussi de plus loin (64 points de recharge recensés aujourd’hui).