Observatoire de la dette Orféor : comment les collectivités ont emprunté en 2019

Marché de la dette

Publié le 12/03/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

L’étude des prêts sollicités par les clients du cabinet conseil dans la gestion de la dette locale indique que les collectivités se sont portées massivement vers six offreurs et très majoritairement sur un seul produit. Mais les comportements des acteurs de ce marché évoluent peu à peu. Décryptage.

Les collectivités ont tout pour investir et donc s’endetter. L’épargne brute pourrait culminer en 2019 à un niveau record situé autour de 40 milliards d’euros selon la note de conjoncture de la Banque Postale, l’investissement connaîtrait un rebond autour de + 10 % selon les premières estimations d’organismes publics et le volume de prêt pourrait atteindre 17,6 milliards d’euros en 2019 (+9,5 %) d’après les estimations de la Banque Postale qui en revendique plus de 5 milliards.

Mais selon l’observatoire des financements d’Orféor, cabinet de conseil spécialisé dans la gestion de la dette et le financement de projets auprès du secteur public local, si le marché de la dette est soutenu en 2019, ses caractéristiques et ses opportunités évoluent sans que les collectivités en profitent toujours ...

