Terra Nova veut bousculer le paysage énergétique et les collectivités

Publié le 11/03/2020 • Par Olivier Schneid • dans : actus experts technique, France

Wavebreak Media LTD/Adobestock

« Des services publics de l’énergie au service public de la sobriété énergétique » : dans une note, le think tank Terra Nova dessine un nouveau paysage français, dans lequel les collectivités locales jouent un « rôle clé ». Bloc communal et syndicats d’énergie sont invités à adopter des « stratégies ambitieuses », ciblant la maîtrise des consommations sur leur territoire. Pour cela, les élus locaux doivent, notamment, s’appuyer sur le Plan local d’urbanisme (PLU). Le texte met aussi sur la table une proposition choc remettant en cause la péréquation géographique nationale, au profit d’une solidarité entre territoires. Un sujet hautement sensible.

