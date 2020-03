Coronavirus : Ehpad et services d’aide à domicile sous tension

Santé

Publié le 11/03/2020 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la une, France

Franchissant un nouveau palier dans la lutte contre le Covid 19, le gouvernement a décidé le 11 mars d'interdire les visites dans les EHPAD. Dans les établissements, des mesures sont mises en place pour protéger les personnes âgées.

Si, comme l’a rappelé le Pr Salomon le 10 mars, 98% des personnes touchées par le coronavirus en France guérissent, le taux de mortalité de la maladie n’est pas le même en fonction de l’âge. Ainsi, Jean-François Delfraissy, président du Comité consultatif national d’éthique, indique que chez les personnes âgées, ce taux pourrait monter jusqu’à 12% pour les plus des 80 ans.

Et, parmi les 33 morts du Covid-19 recensés le 10 mars en fin de journée, seuls 5 ont moins de 64 ans a indiqué le ministère de la Santé.

Protéger le système de santé

Les personnes âgées, comme les malades chroniques, ont en effet plus de risques de développer une forme grave, et donc de devoir être hospitalisées. Or une arrivée massive de personnes âgées dans les hôpitaux risquerait d’emboliser le système sanitaire.

C’est ce qui se passe actuellement en Italie où, face à l’afflux de cas graves, une « médecine de guerre » a été mise en place : quand les respirateurs artificiels manquent, les personnes qui ont le moins de chances de survie ne sont plus soignées…

Protéger les personnes âgées, c’est donc protéger l’ensemble du système de santé. D’où la mise en place dans les Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) du Plan bleu.

Interdiction des visites

Dans les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), ce dispositif détaille les actions mises en oeuvre lors d’une crise sanitaire. Notamment, la restriction – jusqu’à l’interdiction – des visites des personnes extérieures à l’établissement, notamment les familles des résidents.

Dans un courrier adressé aux directeurs d’établissement ce 11 mars, les autorités sanitaires demandent d’ailleurs que les visites soient désormais interdites. « S’il y a épidémie dans un établissement, elle vient de l’extérieur. Les personnes âgées sortent peu », rappelle Joachim Tavares, ancien directeur d’Ehpad, désormais chef d’entreprise dans la silver économie.

Les Ehpad mieux préparés

Pour autant, les maisons de retraite restent dans l’ensemble sereines face au coronavirus. « Ce qui se passe actuellement, les établissements le vivent chaque année avec la grippe ou la gastro », affirme, rassurant, Joachim Tavares.

« Globalement, cela se passe bien », confirme Benoît Calmels, délégué général de l’Unccas (Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale). Alors que lors d’une réunion avec le gouvernement des fédérations ont fait état de droits de retrait de salariés, le responsable se félicite : « les fonctionnaires ont une notion de continuité du service public importante ».

De même, l’Unccas n’a pour l’heure eu aucune remontée des “clusters” d’épidémie dans le Haut-Rhin et l’Oise qui indiquerait que les personnels ne sont plus à leur poste dans les Ehpad gérés par les CCAS.

Au niveau du conseil départemental, des réunions avec les Agences régionales de santé (ARS) se tiennent régulièrement. « Aussi souvent que nécessaire », affirme François Durovray, président (LR) de l’Essonne, qui représentait l’Assemblée des départements de France lors de la rencontre avec le Premier ministre le 6 mars. Cela permet ensuite à la direction autonomie du CD de s’assurer que les informations sont bien parvenues aux directeurs d’établissements.

Craintes pour les services à domicile et les résidences autonomie

La situation est plus complexe pour les résidences autonomie et les services d’aide à domicile. Dans ces deux cas, le plan bleu ne s’applique pas, puisque ce ne sont pas des ESMS.

« Dans les résidences autonomie, il y a beaucoup de question sur les adaptations à mettre en place », explique le DG de l’Unccas. Les personnes âgées y sont en effet de plus en plus âgées et dépendantes, comme dans les Ehpad, mais aucune mesure spécifique n’a pour l’heure été mise en place pour ces lieux de vie.

Dans les services d’aide à domicile, la crainte est que les personnels se retrouvent confinés et ne puissent plus se rendre aux domiciles des personnes âgées. « Nous rappelons que dans le cadre d’un plan de continuité de l’activité, tout ce qui est non essentiel est supprimé, comme faire les poussières », rapporte Benoît Calmels.

Le manque de masque de protection et de gel hydroalcooliques pourrait également rapidement mettre les professionnels de l’aide à domicile dans une situation compliquée : continuer à assurer les visites vitales pour les personnes âgées, sans faire entrer le Covid 19.

Procuration pour les municipales : les directeurs d’Ehpad à la place des OPJ Il est coutume pour les officiers de police judiciaire (OPJ) de passer avant les élections dans les Ehpad pour permettre aux personnes âgées de faire des procurations sans avoir à se déplacer. Pour éviter que, par ce biais, le coronavirus n’entre dans les maisons de retraite, le ministre de l’Intérieur a publié une circulaire permettant aux OPJ de désigner le directeur de l’Ehpad pour recevoir les procurations. L’Association de défense des libertés constitutionnelles a déposé un recours auprès du Conseil d’Etat. Pour elle, le texte crée un risque de « manipulation du vote » des personnes âgées.