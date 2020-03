La rupture conventionnelle séduit les agents, moins les employeurs

Fonction publique territoriale

Publié le 12/03/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France, Toute l'actu RH

L'adoption, au début de l'année 2020, de la rupture conventionnelle pour les contractuels ainsi que son expérimentation ont provoqué un afflux de demandes de renseignements. Les collectivités se montrent beaucoup moins enthousiastes.

Chiffres-clés 46 % des cas de rupture conventionnelle enregistrés dans le privé découlent d'une mésentente avec la hiérarchie, 39 % des insatisfactions liées au salaire ou au contenu du travail et 37 % d'un projet professionnel ou personnel. (Source : « Dares Analyses » n° 064, octobre 2013.)

« Plusieurs milliers de demandes de ruptures conventionnelles sont en cours d’examen [dans la fonction publique] », se félicitait, le 17 février, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des comptes publics, Olivier Dussopt, sur CNews.

Même si aucune statistique n’est encore disponible, cet engouement pour la rupture conventionnelle – expérimentée pendant cinq ans pour les fonctionnaires et actée pour les contractuels – semble également partagé par les agents territoriaux. Centres de gestion et grandes collectivités enregistrent un flux continu de demandes de renseignements depuis la publication de l’arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle. « En trois semaines, le guide que nous avons mis en ligne sur la rupture conventionnelle a été téléchargé plus de 1 700 fois, contre 500 pour celui sur la loi de transformation publique pendant plusieurs mois », mesure Karim Lakjaâ, représentant de l’Ufict-CGT au Conseil supérieur de la FPT.

Beaucoup de territoriaux usés

Faut-il se réjouir de ces tendances ? « Cela témoigne surtout d’un certain malaise chez les agents territoriaux », estime Claire Le Calonnec, secrétaire générale de la fédération Interco-CFDT. Pour Zineb Lebik, directrice du département « expertise » du CIG Versailles (plus de 1 000 collectivités territoriales et établissements affiliés dans les Yvelines, l’Essonne et le Val-d’Oise, 45 000 agents), beaucoup de territoriaux, usés, souvent proches de la retraite, voient en effet dans la rupture conventionnelle une porte de sortie attrayante pour quitter la fonction publique et créer une activité. « Mais tous ne partent pas sur un pied d’égalité. Un soudeur n’aura certes aucun problème à monter sa petite entreprise. J’ai rencontré des agents qui rêvent d’ouvrir une boutique sans en avoir les capacités ni psychologiques, car ils sont en grande fragilité, ni financières », nuance Karim Lakjaâ.

Indemnités modestes

Côté financier, justement, l’enthousiasme des agents pourrait se trouver rapidement douché. « Certaines sommes annoncées

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers